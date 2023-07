“Imaginen que la ofensiva, que cuenta con el respaldo de la OTAN, fuera un éxito y arrancaran una parte de nuestra tierra, entonces nos veríamos obligados a utilizar un arma nuclear de acuerdo con las normas de un decreto del presidente de Rusia”, dijo en Telegram Medvedev, quien es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

“Simplemente no habría otra opción. Así que nuestros enemigos deberían rezar por el éxito de nuestros guerreros. Se están asegurando de que no se encienda un fuego nuclear mundial”, agregó Medvedev, quien fue presidente de Rusia del 2008 al 2012.

El arsenal nuclear en el mundo. (AFP).

Medvedev, quien se ha presentado a sí mismo como una de las voces más agresivas de Moscú, parecía estar refiriéndose a parte de la doctrina nuclear de Rusia que establece que las armas nucleares pueden usarse en respuesta a una agresión contra el país realizada con armas convencionales que amenazan la existencia del Estado ruso, de acuerdo con la agencia Reuters.

Cabe precisar que en junio Ucrania lanzó una masiva contraofensiva para recuperar el territorio que Rusia ha ocupado y las zonas que anexionó de manera unilateral y las declaró como parte de su propio país.

En dicha contraofensiva Ucrania utiliza gran parte de las armas que le entregó Occidente durante el pasado invierno, como los modernos tanques de guerra Leopard y los sofisticados sistemas de defensa Patriot.

El sistema antimisiles Patriot. (AFP).

Más de una amenaza nuclear

No es la primera vez que Dmitri Medvedev se refiere al uso de las armas nucleares en el contexto de guerra de Ucrania y la tensión que representa la expansión de la OTAN.

Tal como lo recordó CNN, en abril de este año Medvedev advirtió que si Suecia y Finlandia se unían a la OTAN, Rusia expandiría su arsenal nuclear.

Finalmente, Finlandia se unió a la Alianza Atlántica en julio, mientras que el camino de Suecia para lo mismo está libre después de que a principios de este mes Turquía retirara sus objeciones.

Rusia tiene unas 4.477 cabezas nucleares desplegadas y en reserva,

incluidas unas 1.900 armas nucleares tácticas, según la Federación de Científicos Estadounidenses.

El 19 de enero de este año, mientras los Estados miembros de la OTAN debatían nuevos envíos de armas a Ucrania, Medvedev afirmó que la derrota de Rusia en la guerra podría desembocar en un conflicto nuclear, indicó CNN.

“Mañana, en la base Ramstein de la OTAN, los grandes líderes militares discutirán nuevas tácticas y estrategias, así como el suministro a Ucrania de nuevos armamentos pesados y sistemas de ataque. Y esto será justo después del Foro de Davos, donde juerguistas retrasados repitieron como un mantra: para lograr la paz, Rusia debe perder”, señaló Medvedev en su canal de Telegram.

“Y a ninguno de esos miserables se le ocurre sacar de esto la siguiente conclusión elemental: la derrota de una potencia nuclear en una guerra convencional puede provocar el estallido de una guerra nuclear”, amenazó.

“Esto debería ser obvio para cualquiera. Incluso para un político occidental que haya conservado al menos algún rastro de inteligencia”, añadió.

En setiembre del 2022, Medvedev dijo que las armas nucleares estratégicas podrían utilizarse para defender los territorios ucranianos anexionados por Rusia.

“Yo voy a repetirlo una vez más para los oídos sordos (...) Rusia tiene derecho a usar el arma atómica, en caso de que sea necesario”, afirmó.

Las armas nucleares tácticas de Rusia. (AFP).

¿Qué tan seria es la amenaza de Medvedev?

“Está claro que Putin sale debilitado de esta crisis, pero un Putin más débil es un peligro mayor, así que tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias”, ha dicho Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre el conflicto Rusia-Ucrania.

En cuanto a las constantes amenazas de Medvedev sobre el uso de armas nucleares, el portal El Debate preguntó al almirante retirado Juan Rodríguez Garat si estas deben ser tomadas en serio.

“Lo que estamos viendo no es una amenaza nuclear de Rusia, sino una amenaza de un ruso importante pero que no está en el liderazgo, y que es el que utiliza el Kremlin para dar este tipo de noticias que son poco creíbles pero que contribuyen a calentar un poco el escenario, más que en Occidente, en la propia Rusia”, dijo Rodríguez Garat.

“Al principio quizás las amenazas nucleares, no solo de Medvedev sino también de la cúpula del Kremlin, hayan influido seguro a la hora de retrasar las decisiones de los países occidentales, y sobre todo de Estados Unidos, de apoyar a Ucrania con los medios que necesita para defenderse de la agresión, pero hoy día la guerra nuclear está prácticamente descartada. Hubo advertencias serias de la India y China de que esta no es una guerra nuclear, de que las armas nucleares han sido creadas para disuadir, no para usarse, y yo creo que en este momento a nadie le preocupa la posibilidad de una guerra nuclear”, agregó.

El mes pasado, Putin informó que Rusia trasladó un primer lote de armas nucleares tácticas a Bielorrusia, dijo que lo hizo por “disuasión”.

En una primera reacción, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, declaró que Washington “no ha visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear ni ningún indicio de que Rusia se esté preparando para utilizar un arma nuclear”.