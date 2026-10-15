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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 15 de octubre de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 15 de octubre de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró como “una vergüenza” este jueves los renovados ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas.

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