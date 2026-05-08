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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el líder de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de varias fuentes / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el líder de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de varias fuentes / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, han acordado un alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.

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