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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump asiste a la ronda final del torneo de golf Irish Open en el Trump International Golf Links & Hotel, en Doonbeg, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump asiste a la ronda final del torneo de golf Irish Open en el Trump International Golf Links & Hotel, en Doonbeg, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que advirtió al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que dejara de atacar las refinerías en Rusia porque estaba provocando escasez.

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