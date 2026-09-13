El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que advirtió al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que dejara de atacar las refinerías en Rusia porque estaba provocando escasez.

“Zelensky solo tiene una cosa que hacer, debe dejar de atacar el diésel en Rusia. Que ataque objetivos, pero no el combustible diésel, porque está provocando una escasez de diésel”, declaró Trump a los periodistas durante una visita a Irlanda.

“Esto no lo está provocando Oriente Medio, esto lo está provocando lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania”, añadió el presidente republicano.

Trump ofreció estas declaraciones este domingo durante una jornada centrada en el golf y en la promoción de sus intereses empresariales, en el segundo y último día de su visita a Irlanda, marcada por su polémico apoyo a la reunificación.