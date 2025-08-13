El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / RalfF HIRSCHBERGER / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / RalfF HIRSCHBERGER / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump garantiza a los europeos que sólo Zelensky negociará posibles cesiones territoriales
Trump garantiza a los europeos que sólo Zelensky negociará posibles cesiones territoriales

Trump garantiza a los europeos que sólo Zelensky negociará posibles cesiones territoriales

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado este lunes, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que sólo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia.

Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano”, dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vladimir Putin.

Francisco Sanz

