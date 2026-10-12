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Resumen

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El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ MANDEL NGAN ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar buscando alterar el rumbo de la guerra en Ucrania con dos movimientos que favorecen a Moscú: el acuerdo con su homólogo Vladimir Putin para facilitar las exportaciones de diésel ruso, y su exigencia de que Kiev tenga un nuevo mandatario dispuesto a negociar con Rusia. Ambos hechos coinciden con el estancamiento de las conversaciones de paz y aumentan la presión sobre Volodymyr Zelensky, mientras el Kremlin mantiene las mismas exigencias del inicio de la invasión en febrero del 2022.

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