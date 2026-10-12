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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el 12 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el 12 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso asegurar este lunes que la tregua energética entre Rusia y Ucrania que él mismo anunció en la víspera está plenamente en vigor, pese a que Moscú ni siquiera ha confirmado su postura al respecto.

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