El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró positivo que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, hayan intercambiado mensajes de manera directa y mostró su convicción de que las negociaciones entre Moscú y Kiev acabarán prosperando.

“Dejen que ellos negocien. Yo soy quien los llevó a esta posición y creo que eso va a funcionar”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la propuesta lanzada por Zelensky para mantener conversaciones directas con Putin.

“Creo que estamos cerca de que Rusia y Ucrania pongan fin a una guerra que nunca debió haber ocurrido. Creo que eso se va a resolver”, añadió el mandatario.

Las declaraciones de Trump llegan después de que Putin descartara este viernes la oferta de Zelensky -que envió al presidente ruso una carta- de reunirse en un tercer país para abordar el fin del conflicto, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.

“Por ahora, no le veo sentido”, dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de “grosero” el estilo epistolar elegido por Zelensky.

Putin admitió haber ojeado el contenido de la carta que le envió el presidente ucraniano y aseguró que su impresión no es “crear las condiciones” para que tenga lugar una reunión entre líderes, sino todo lo contrario, hacerlo “imposible”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el presidente ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Drew ANGERER / AFP)

“Usted puede terminar su guerra”, dice Zelensky en la misiva, donde dice que en las negociaciones deben participar también los países europeos, mediación rechazada el jueves de nuevo por Putin.

De acuerdo al documento, el primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros empezando por los civiles y los niños secuestrados por Rusia.

La última vez que ambos países negociaron, aunque de forma indirecta, fue a mediados de febrero de 2026, con la mediación de Estados Unidos, unas semanas antes de que entrara en guerra con Irán.