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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre de la OTAN, celebrada en el Complejo Presidencial de Bestepe, en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre de la OTAN, celebrada en el Complejo Presidencial de Bestepe, en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU, Donald Trump, insistió este martes en que quiere que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegue a un acuerdo de paz con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y se quejó de que su país solo ha recibido “diésel caro” a cambio de la ayuda enviada a Kiev.

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