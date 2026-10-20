El presidente de EE.UU, Donald Trump, insistió este martes en que quiere que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegue a un acuerdo de paz con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y se quejó de que su país solo ha recibido “diésel caro” a cambio de la ayuda enviada a Kiev.

“Zelensky tiene que querer poner fin a esta guerra, si no lo hace, creo que será algo muy negativo”, dijo Trump en el Despacho Oval en respuesta a preguntas sobre el encuentro hoy en Oslo entre el ucraniano y el negociador de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

El presidente estadounidense afirmó que le “gustaría ver que se logre un acuerdo” y agregó que cree que “el inmenso odio” entre Zelensky y Putin es “en gran medida, la razón por la que no han podido llegar a un acuerdo” que ponga fin a la guerra iniciada por Moscú en 2022.

“Queremos que Zelensky llegue a un acuerdo, él puede hacerlo. (...) Ucrania debe tener la voluntad de pactar, dado que Estados Unidos ha gastado una fortuna, al igual que Europa. Europa ya está cansada de todo esto, y si no llegan a un acuerdo, a la larga, en mi opinión, la situación simplemente va a empeorar”, advirtió.

Trump recordó que su país ha entregado a Ucrania “cientos de miles de millones de dólares” en ayudas y envíos de armas.

“No hemos recibido nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel”, repitió, en referencia a sus acusaciones de que los ataques ucranianos a las instalaciones energéticas rusas han encarecido los costos del combustible, disparados desde hace meses por la guerra que Washington libra hace más de siete meses en Irán.

Las palabras del estadounidense llegan después de que haya firmado un acuerdo de compra de combustible a Rusia y aliviado sanciones a Moscú, en medio de una agudización de las tensiones entre su Gobierno y Zelensky, que ha denunciado demoras en las entregas de misiles interceptores Patriot, vitales en la defensa contra ataques rusos.

A esto se unen las denuncias del ucraniano sobre interrupciones en el flujo de inteligencia estadounidense y restricciones en la conexión a Starshield (la versión militar satelital de Starlink, del sistema de Elon Musk), utilizado por su Ejército.

El presidente ucraniano ha atribuido todo esto a una supuesta intención de la Administración Trump de forzar a Ucrania a capitular ante Rusia, algo que Washington niega.

Después de su reunión con Zelensky, Witkoff, viajará este miércoles a San Petersburgo para transmitir una propuesta para relanzar los contactos de paz planteada por el presidente ucraniano.

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