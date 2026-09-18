Un dron impactó contra la torre de refrigeración de la central nuclear rusa de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, pero no provocó un incendio, informó este viernes el organismo de control nuclear de la ONU, que pidió “la máxima contención militar”.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fue informado de que “la torre de refrigeración de un reactor de la central nuclear de Kursk, en la Federación Rusa, fue alcanzada por un dron a primera hora del jueves”, indicó en X.

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“El reactor estaba en funcionamiento en ese momento, pero su régimen de funcionamiento no cambió y no hubo ningún incendio”, añadió.

El OIEA ha advertido en reiteradas ocasiones de los peligros de los combates en torno a las centrales nucleares desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022.

La central se encuentra cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania, al oeste de la ciudad de Kursk, capital de la región y con una población de unos 440.000 habitantes.

Bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio administrativo de varias plantas tras un ataque con drones rusos en Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el 18 de septiembre de 2026. Foto: Oleksandr GIMANOV / AFP / OLEKSANDR GIMANOV

“Todos los ataques contra instalaciones nucleares son inaceptables, ya que podrían poner en peligro la seguridad física y tecnológica nuclear, independientemente de donde se produzcan”, señaló el OIEA en X.

El director del OIEA, Rafael Grossi, “también reitera su llamamiento a la máxima contención militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear”, añadió.