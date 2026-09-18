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Resumen

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Esta fotografía muestra el interior de un edificio administrativo de varias plantas dañado tras un ataque con drones rusos en Odesa, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, el 18 de septiembre de 2026. Foto: Oleksandr GIMANOV / AFP
Esta fotografía muestra el interior de un edificio administrativo de varias plantas dañado tras un ataque con drones rusos en Odesa, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, el 18 de septiembre de 2026. Foto: Oleksandr GIMANOV / AFP
/ OLEKSANDR GIMANOV
Por Agencia AFP

Un dron impactó contra la torre de refrigeración de la central nuclear rusa de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, pero no provocó un incendio, informó este viernes el organismo de control nuclear de la ONU, que pidió “la máxima contención militar”.

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