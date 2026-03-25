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Bomberos extinguen un incendio en un edificio tras un ataque con drones rusos en Leópolis el 24 de marzo de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de YURIY DYACHYSHYN / AFP).
Bomberos extinguen un incendio en un edificio tras un ataque con drones rusos en Leópolis el 24 de marzo de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de YURIY DYACHYSHYN / AFP).
/ YURIY DYACHYSHYN
Por Agencia EFE

Rusia atacó este martes a plena luz del día el centro de Leópolis, una ciudad ucraniana situada a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, en un bombardeo en el que resultaron heridas al menos 22 personas y que dañó un edificio protegido por la Unesco, informaron las autoridades locales.

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