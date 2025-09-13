Escucha la noticia
Drones ucranianos atacan zona industrial en los Urales, a 2.000 kilómetros de la frontera
Drones ucranianos atacaron este sábado una zona industrial en la región rusa de Perm, en los Urales, a unos 2.000 kilómetros de la frontera entre ambos países.
Así lo confirmó en su canal de Telegram el gobernador, Dmitri Majonin, quien subrayó que en el ataque nadie resultó herido.
“Nada amenaza la seguridad de los habitantes. Pedimos que mantengan la calma (...) La situación está bajo control”, escribió.
La empresa, que sigue operando con normalidad, se encuentra en la localidad de Gubaja, más de cien kilómetros al norte de la capital regional, Perm.
Es la primera vez que las autoridades rusas informan sobre un ataque de un aparato no tripulado ucraniano contra la región, que está a unos 1.200 kilómetros al este de Moscú.
En un ataque similar, un dron ucraniano provocó hoy un incendio en una refinería en la región rusa de Bashkiria, también a más de mil kilómetros al este de Moscú.
Según fuentes ucranianas, sus ataques con drones han logrado neutralizar casi una quinta parte del potencial ruso de producción de petróleo y productos derivados.
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 42 drones sobre siete regiones rusas, lo que incluye la anexionada península de Crimea, mientras abatieron otros 38, la gran mayoría en Bélgorod, entre las 10 la mañana y las 6 de la tarde del sábado.
El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas.
