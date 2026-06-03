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Captura del video publicado en X por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostrando el ataque ucraniano contra la terminal petrolera del puerto ruso de San Petersburgo. (EFE).
Captura del video publicado en X por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostrando el ataque ucraniano contra la terminal petrolera del puerto ruso de San Petersburgo. (EFE).
/ Volodímir Zelenski en X
Por Agencia AFP

Drones de Ucrania golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, cuando empieza un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido su presidente Vladimir Putin.

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