Drones de Ucrania golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, cuando empieza un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido su presidente Vladimir Putin.

Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días al que se espera la asistencia de unos 20.000 invitados de 130 países, fue en su momento la principal cita rusa para atraer a inversores y empresas occidentales.

El ataque de este miércoles contra la segunda ciudad rusa se produce al día siguiente de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas en Ucrania, que volvió a reclamar más ayuda occidental.

El 3 de junio de 2026, una columna de humo negro se elevaba a lo lejos tras la Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, tras un ataque con drones ucranianos. (Foto: AFP). / STRINGER

Apenas unas horas después, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este miércoles a Kiev en una visita sorpresa, un gesto que la compañía ferroviaria ucraniana calificó como una “muestra de solidaridad”.

“Sanciones de largo alcance”

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, indicó que “varias” infraestructuras resultaron dañadas por el impacto de los drones, que no causaron víctimas mortales.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señaló que las aeronaves no tripuladas golpearon la terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt. Kiev denomina estos ataques de represalia como “sanciones de largo alcance”.

“El plan de Ucrania para las sanciones de largo alcance se está implementando exactamente como es necesario para lograr la paz”, dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales, acompañado de un video de un depósito de petróleo en llamas.

Los ataques obligaron a cerrar durante horas el principal aeropuerto de San Petersburgo.

Captura del video publicado en X por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostrando el ataque ucraniano contra la terminal petrolera del puerto ruso de San Petersburgo. (EFE).

Responsables ucranianos dijeron que la acción tenía como objetivo perturbar la cumbre de tres días en la que debe participar el presidente Vladimir Putin.

“El foro de Petersburgo se abre con una bonita columna de humo negro de fondo tras los ataques ucranianos”, escribió en redes sociales Sergii Sternenko, asesor del ministro de Defensa ucraniano, junto a un video de los delegados caminando hacia el recinto con el humo visible al fondo.

Un periodista de la AFP observó, desde la sede del foro, el humo que se elevaba en la distancia mientras los delegados comenzaban a llegar a las primeras sesiones.

Varios vuelos procedentes de Moscú con destino a San Petersburgo sufrieron retrasos, según informó otro reportero en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

El “Davos” ruso

Desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el Foro de San Petersburgo, antes conocido como el “Davos” ruso, se ha convertido en un reflejo del aislamiento internacional del país.

En ediciones anteriores a la guerra, contó con la presencia de mandatarios de Alemania, Francia o Japón.

Este año, Rusia solo puede contar con la presencia de dirigentes aliados, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, además de ministros de países como Cuba, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

También fueron invitados varios personajes marginales de países occidentales, entre ellos la comentarista ultraconservadora Candace Owens, el actor estadounidense Steven Seagal y representantes del partido alemán de extrema derecha AfD.

El secretario general de la ONU, António Guterres, quien el martes condenó los ataques rusos contra Ucrania, intervendrá el viernes en un panel sobre medio ambiente.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra instalaciones energéticas y militares rusas, que considera una respuesta legítima a los bombardeos de Rusia.

Un ataque con dron lanzado por Ucrania contra un autobús que viajaba entre Moscú y Simferópol, en la Crimea anexada por Rusia, dejó siete muertos, informaron las autoridades de la región ucraniana de Donetsk, también controlada por los rusos y donde sucedieron los hechos.

Rusia y Ucrania intercambian ataques aéreos regulares, que incluyen oleadas de misiles y drones, desde que Moscú lanzó su operación a gran escala en febrero de 2022.

Durante la madrugada del miércoles, Rusia informó que sus defensas aéreas interceptaron 354 drones ucranianos en múltiples regiones, incluidas las zonas fronterizas y la Crimea anexada.

En Ucrania, en la ciudad sureña de Jersón, ataques rusos mataron a dos personas, según las autoridades locales.