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Resumen

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El presidente ruso, Vladimir Putin (c), el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú (d), y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov (i), tras una reunión en Moscú, Rusia. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/ Archivo
El presidente ruso, Vladimir Putin (c), el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú (d), y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov (i), tras una reunión en Moscú, Rusia. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/ Archivo
Por Agencia EFE

El alto el fuego entre Rusia y Ucrania para la evacuación de los residentes de la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, y la entrega de suministros a los que se quedarán en sus hogares, entrará en vigor el 27 de octubre, anunció este viernes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov.

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