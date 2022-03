Cuando añoras tanto tener un bebé, solo quieres darle lo mejor que puedas una vez lo arrullas en tus brazos. Las mil batallas que libraste para que esté contigo habrán valido la pena.

¿Pero qué pasa cuando una guerra se interpone? La habitación que habías preparado sigue vacía. Mientras, a miles de kilómetros de distancia, un sótano frío alberga a decenas de bebés -el tuyo incluido- que ahora deben ser alimentados por enfermeras que se refugian en una ciudad asediada por las bombas.

La invasión rusa en Ucrania ha puesto en evidencia una práctica que va más allá de la geopolítica y que tiene múltiples aristas: la maternidad subrogada o gestación por sustitución, una técnica muy extendida en el país que, en los últimos años, se ha convertido en la meca de miles de parejas en el mundo que recurren a mujeres dispuestas a llevar en sus vientres a sus bebés.

En un sótano de Kiev hay unos 30 bebés alumbrados por mujeres ucranianas, pero cuyos padres son de diferentes países y que, debido a la guerra, no pueden llegar a Ucrania para recogerlos. Y estos son los bebés que se conocen. En el resto de la ciudad y del país debe haber muchos más que han nacido en este último mes de guerra o que están a punto de hacerlo, y de cuya situación poco se sabe.

Enfermeras cuidan de unos 30 bebes en un sótano de Kiev. Ellos fueron gestados por mujeres ucranianas contactadas por parejas extranjeras. FOTO AP

“Alí, nuestro bebé, está en un búnker en Kiev y nosotros no tenemos manera de llegar hasta ahí. Yo no hablo ucraniano”, comenta con desesperación Farook, el padre de Alí, a la cadena Euronews, que preservó su verdadero nombre.

Farook y su esposa, de nacionalidad canadiense, intentaron durante 10 años tener un bebé y su última opción fue la gestación por sustitución y decidieron hacerlo en Ucrania. Gracias a las leyes del país, que han regulado la maternidad subrogada con normativas más laxas, miles de parejas acuden a agencias en Ucrania, convirtiéndolo en la opción más requerida por extranjeros que buscan ser padres.

Se calcula que unos 2.500 niños nacen cada año por gestación subrogada en Ucrania . Los requisitos señalan que deben ser parejas casadas y heterosexuales que prueben que no pueden tener hijos por razones médicas. Del otro lado, las gestantes deben haber tenido, al menos, un hijo, para poder ser elegidas y se les paga alrededor de 15 mil dólares.

“Nos estamos quedando aquí para preservar nuestras vidas y la de los bebés. Nos escondemos acá de los bombardeos y de esta horrible miseria”, cuenta a la prensa extranjera Lyudmilia Yashchenko, una de las enfermeras del búnker de Kiev. “Prácticamente no dormimos. Estamos trabajando todo el día”.

Por ahora, el sótano tiene todo lo necesario para cuidar y alimentar adecuadamente a los bebés, pero si el asedio continúa el destino de los bebés está en riesgo.

Los padres de los bebes están haciendo todo lo posible por llegar a Ucrania para poder recoger a sus hijos. REUTERS

Encrucijada

El drama de la guerra ha destapado esta crisis humanitaria: una ‘industria’ que atraía a miles de ‘clientes’ de todo el mundo, pero que ahora están en una encrucijada. El asunto está lejos de ser simple. De un lado, están los padres desesperados por estar junto a sus hijos; del otro, las mujeres que alojan en sus vientres los bebés de otros y que no saben si huir de Ucrania para preservar su vida y la de su familia o quedarse para dar a luz; y la de los bebés, los más vulnerables en esta historia, cuyo derecho a la identidad está siendo afectado pues, según la ley ucraniana, sus padres biológicos deben estar presentes en el momento del nacimiento para confirmar su nacionalidad.

Debido a que la maternidad subrogada no está regulada de la misma manera en todos los países, o simplemente no lo está, el destino de los bebés se complica, tanto si las embarazadas ucranianas deciden refugiarse en Polonia, Moldavia, Georgia o cualquier otro país.

“Hay un escenario de total incertidumbre”, comenta a este Diario Paula Siverino, doctora en Derecho y miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO. “El derecho a la identidad es fundacional porque posibilita el ejercicio de todos los otros derechos. Entonces, se corre el grave peligro de que los niños que han nacido, o que vayan a nacer en medio de la guerra, se vean privados de su filiación dado que no hay un reconocimiento de esto de manera uniforme en los países europeos”, añade.

La guerra está forzando a miles de personas a huir de Ucrania hacia países fronterizos como Polonia o Moldavia. REUTERS/Alexander Ermochenko

En medio del drama que ya supone vivir una guerra, tanto los padres desesperados que están lejos como las gestantes deberán lidiar con la jurisprudencia sobre lo que pasará con los niños. En el caso de las embarazadas, queda claro que ellas decidieron gestar, pero no hacerse cargo de un bebé, pero podrían verse forzadas a ello si es que el conflicto sigue y no pueden entregar a los bebés, como corresponde.

“Estos bebés están naciendo bajo una circunstancia de fuerza mayor que es la guerra. El juez o la jueza que finalmente tome las riendas de estos casos no debería ampararse en que nacieron en tal o cual país donde la maternidad subrogada no esté regulada. Hay que ver el interés superior del niño y lo importantes es que se esclarezca su identidad, independientemente de donde nazca”, aclara Siverino.

“En contextos de guerra todas las problemáticas se agudizan, pero creo que lo que no se debería perder de vista es que estamos hablando de personas embarazadas que tienen que ser protegidas, así como garantizar que los niños y niñas producto de este tipo de métodos de reproducción puedan encontrarse con sus padres. Si uno no garantiza esto estaríamos atribuyéndoles una maternidad no deseada a estas personas, porque ellas quisieron gestar, pero no asumir una maternidad, y es importante hacer esa diferencia”, agrega Brenda Alvarez, abogada de Justicia Verde, experta en diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos.

Mientras los bombardeos continúan sobre Ucrania, los bebés más esperados por sus padres siguen aguardando a conocerlos. Ellos, más que nadie, imploran para que la guerra termine pronto.

