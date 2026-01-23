El Grupo de los Siete (G7) es uno de los foros políticos y económicos más influyentes a nivel mundial. Foto: EFE/EPA/Alessandro Di Meo
El Grupo de los Siete (G7) es uno de los foros políticos y económicos más influyentes a nivel mundial. Foto: EFE/EPA/Alessandro Di Meo
El G7 prestará apoyo a las infraestructuras energéticas ucranianas atacadas por Rusia

Los ministros de energía de los y representantes de la UE y de otros estados europeos y Corea del Sur, se comprometieron este viernes a ayudar con “varios cientos de millones de euros” a las , duramente atacadas por Rusia este invierno.

El encuentro, organizado por Francia, que preside el G7 este trimestre, a petición de Ucrania y co-presidido por el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, perseguía “reforzar el apoyo de urgencia al sistema energético ucraniano tras la intensificación de los bombardeos rusos”.

PUEDES VER: La Unión Europea entrega a Ucrania casi medio millar de generadores de emergencia ante ataques rusos

Esos ataques “privan a la población ucraniana de electricidad, agua y calefacción en medio de una ola de frío particularmente fuerte, buscando de forma intencional una crisis humanitaria”, indicó el ministerio francés de Exteriores, que consideró que esa ofensiva “muestra la ausencia total de voluntad de Rusia de negociar de buena fe el fin de la guerra”.

A la reunión asistieron varios miembros del Gobierno ucraniano y la primera ministra del país, Yulia Svyrydenko.

Ucrania denuncia que Rusia ha intensificado sus ataques a infraestructuras clave antes del invierno. Foto: Presidencia de Ucrania
Ucrania denuncia que Rusia ha intensificado sus ataques a infraestructuras clave antes del invierno. Foto: Presidencia de Ucrania

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, se felicitó de las contribuciones del conjunto de los participantes que se elevan a “varios cientos de millones de euros de financiación adicional para 2026 dirigidas al sector energético ucraniano y de numerosos equipamientos que están siendo ya enviados”.

Entre ellos, cien generadores solares que en las próximas semanas enviará Francia, con una capacidad de generación de 13 megavatios.

Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)

