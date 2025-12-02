El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el enviado presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 2 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN)
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el enviado presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 2 de diciembre de 2025.
El Gobierno de Putin niega acuerdo entre Rusia y EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania
El Gobierno de Putin niega acuerdo entre Rusia y EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

El Gobierno de Putin niega acuerdo entre Rusia y EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

El presidente ruso, , y el enviado especial de la Casa Blanca, , no han logrado alcanzar tras cinco horas de negociaciones un compromiso sobre el plan de paz para , según informó este miércoles el Kremlin.

Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir”, aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Las negociaciones entre Putin y Witkoff durarán “el tiempo que haga falta”, dice Kremlin

Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes “no están más lejos, eso seguro” que antes de la reunión, la sexta entre Putin y Witkoff en lo que va de año.

La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa, y se prolongó no durante cinco minutos, sino durante cinco horas (...) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú”, destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó la cuestión territorial, respecto al que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el martes 2 de diciembre en el Kremlin al emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania. (AFP)

Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis”, apuntó.

Ushakov destacó que Putin y sus interlocutores estadounidenses analizaron el plan original del presidente de EE.UU., Donald Trump, con el fin de lograr “un arreglo duradero” y otros cuatro documentos que Witkoff entregó durante el encuentro a la parte rusa.

Aún hay mucho trabajo por hacer”, señaló y destacó que ambas partes acordaron no desvelar el contenido de las consultas.

El líder ruso criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó la mayoría de ellos, destacó, al tiempo que criticó la actitud destructiva de los países europeos.

En algunos (puntos) podíamos estar de acuerdo y el presidente se lo dijo a sus interlocutores. Otros despertaron nuestra crítica”, señaló.

MÁS INFORMACIÓN: Si Europa quiere guerra con Rusia, “estamos listos”, afirma Putin

En cuanto a una futura reunión entre Putin y Trump tras la cancelación de la cumbre de Budapest, admitió que depende de los progresos que se logren durante el proceso de paz.

En la reunión participó tanto el emisario estadounidense como Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Al contrario que en otras ocasiones, Witkoff llegó a la reunión acompañado de una intérprete, cuya ausencia fue muy criticada en el pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)
