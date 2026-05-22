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En esta fotografía de agencia distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú el 18 de mayo de 2026. Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP
En esta fotografía de agencia distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú el 18 de mayo de 2026. Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia EFE

El Kremlin acusó este viernes a Kiev de cometer un “crimen monstruoso” por atacar una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, donde murieron varias personas.

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