El Kremlin admite que hay una “pausa” en las negociaciones con Ucrania

Escucha la noticia
El Kremlin admite que hay una “pausa” en las negociaciones con UcraniaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Kremlin admitió hoy que hay una “pausa” en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.
“Se puede hablar de una pausa”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a una pregunta sobre si el proceso de negociaciones con Kiev se ha estancado.
Newsletter Vuelta al Mundo
Al mismo tiempo, subrayó que “hay canales de comunicación abiertos” que pueden emplear los negociadores rusos.
PUEDES VER: Zelensky confía en una “respuesta contundente” de EE.UU. tras ataque ruso sin precedentes
“Por supuesto, no es posible imaginarse todo color de rosa y esperar que el proceso de negociaciones produzca resultados inmediatos”, afirmó el portavoz del Kremlin.
Recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comienzo también creía posible alcanzar rápidamente un arreglo, pero luego comprendió que se necesitaba más tiempo.
Agregó que Rusia mantiene su disposición a seguir la senda del diálogo pacífico y de la búsqueda de soluciones al conflicto.
“Pero los obstáculos que ponen los europeos son un hecho. No es ningún secreto para nadie”, enfatizó Peskov, al achacar a los países europeos la falta de avances en las negociaciones.
Rusia y Ucrania han celebrado este año tres rondas negociaciones directas en Estambul, en mayo, junio y julio, en las que solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres, y se limitaron a presentar sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha endurecido aún más sus posturas desde la cumbre de mediados de agosto con Trump en Alaska, tras la que rechazó tanto reunirse con su colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarar un alto el fuego o el despliegue de tropas occidentales en el país vecino.
TE PUEDE INTERESAR
- Trump dice estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia tras el mayor ataque contra Ucrania
- Rusia golpea la sede del gobierno de Ucrania en el mayor bombardeo de la guerra con más de 800 drones y misiles
- Zelensky denuncia que solo en una semana Rusia lanzó 1.300 drones y 900 bombas
- Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia
Contenido sugerido
Contenido GEC