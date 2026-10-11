El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está histérico y es incapaz de razonar, lo cual impide que busque una paz negociada al conflicto con Rusia, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Zelenski, naturalmente, está histérico y es poco probable que sea capaz de llevar a cabo cualquier acción racional”, aseveró a la televisión pública rusa.

Según Peskov, si Zelenski “fuera capaz de emprender acciones pensadas, ahora se mostraría inclinado a negociaciones de paz” con Rusia.

El representante de la Presidencia rusa comentó las declaraciones hechas la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llamó a los ucranianos a elegir un nuevo líder, ya que Zelenski es incapaz de negociar la paz.

A su vez, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, conocido por sus comentarios polémicos y uno de los principales halcones de Kremlin, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que “Trump por fin fue tajante: el payaso sangriento solo quiere la guerra y debe desaparecer lo antes posible”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa tras las conversaciones mantenidas con la canciller alemana en el Palacio Mariinsky, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Sergei Supinsky / AFP). / SERGEI SUPINSKY

“¿Qué consecuencias habrá? Lamentablemente pienso que ninguna. El bastardo de Kiev seguirá ‘ordeñando’ intensamente a los degenerados europeos, chupando grandes cantidades de dinero y nuevas armas”, indicó, al advertir que quienes se alegraron por las declaraciones de Trump que deben “tomárselo con calma, porque solo nuestros muchachos (que combaten en Ucrania), los misiles balísticos y los drones ‘Guerán’ acercarán la victoria”.

Sin embargo, señaló que el “exabrupto del pacificador” Trump también será útil: “El régimen de Kiev ha caído en estupor. Durante su hundimiento las ratas se volverán locas y se atacarán entre sí”.

Trump cargó este sábado contra su homólogo ucraniano por los ataques de Kiev contra las refinerías rusas pese a sus reiterados pedidos de cesarlos y consideró que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Estas declaraciones de Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca se producen después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

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Trump afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que consideró que “comenzó debido a la incompetencia”.

“Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, señaló Trump.

Zelenski ya criticó el viernes el acuerdo entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, y calificó el pacto de “injusto” e “impropio de un aliado”.

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