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El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky advirtió sobre el acuerdo, diciendo que le ayudaría a Rusia a &quot;sembrar más terror&quot;.
El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky advirtió sobre el acuerdo, diciendo que le ayudaría a Rusia a "sembrar más terror".
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está histérico y es incapaz de razonar, lo cual impide que busque una paz negociada al conflicto con Rusia, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

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