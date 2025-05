El Kremlin descartó este miércoles la propuesta del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de una reunión trilateral con Vladimir Putin y Donald Trump para poner fin al conflicto que empezó hace más de tres años con la invasión rusa contra Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que un encuentro de este tipo debería ser el resultado de “acuerdos concretos” entre Rusia y Ucrania.

Putin ya rechazó a principios de mes los llamados a reunirse con Zelensky en Turquía, antes de la reunión entre delegaciones de alto nivel de Rusia y Ucrania.

El presidente estadounidense prometió durante su campaña que pondría fin al conflicto en 24 horas, pero sus esfuerzos de mediación no han dado resultados y Trump expresa su exasperación con ambas partes por la falta de un acuerdo.

En el frente, ambas partes lanzaron intensos bombardeos en los últimos días y el Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de disparar cerca de 300 drones durante la noche, pero precisó que logró interceptar la mayoría de los aparatos.

Zelensky afirmó que está listo para una reunión en cualquier formato, en declaraciones hechas el martes a los periodistas, pero que fueron difundidas este miércoles.

“Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral, o si todos prefieren una reunión trilateral, no me molesta. Estoy listo para cualquier formato”, planteó.

Zelensky pide más sanciones

El presidente ucraniano se reunió este miércoles en Berlín con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, que le prometió que su país ayudará a Ucrania a producir misiles sin restricciones de alcance.

Zelensky acusó este miércoles a Rusia de alargar cualquier proceso de paz, ya que afirmó que Moscú no quiere poner fin a la invasión.

“Ello buscarán constantemente razones para no poner fin a la guerra”, afirmó el mandatario ucraniano que señaló específicamente que Rusia no ha acordado un lugar para el próximo ciclo de negociaciones.

Desde Berlín, Zelensky instó a la OTAN a invitarlo a participar en su próxima cumbre a finales de junio en los Países Bajos.

“Si Ucrania no está presente, sería una victoria para Putin”, dijo el mandatario ucraniano, que en sus declaraciones hechas el martes reiteró su llamado a Estados Unidos a que imponga más sanciones a Rusia.

“¿Podrá Estados Unidos imponer sanciones a estos dos sectores? Me gustaría mucho”, planteó Zelensky.

Rusia concentra tropas en Sumi

El fin de semana, Trump escribió en su plataforma Truth Social que siempre ha mantenido buenas relaciones con Putin.

“Pero algo le ha pasado”, añadió. ¡“Se ha vuelto completamente loco!“, dijo, después de que bombardeos masivos con drones mataran al menos 13 personas en Ucrania.

En Korostishiv, a unos 100 kilómetros de la capital Kiev, uno de los bombardeos mató a tres hermanos de la familia Martiniuk y dejó a la madre gravemente herida.

Igor, el padre de los menores asistió en llanto al entierro de sus hijos Tamara, Stas y Roman. “Ya no están”, dijo entre lágrimas.

Desde que empezó el conflicto en febrero de 2022, decenas de miles de personas han muerto, gran parte del este y del sur de Ucrania ha quedado destruido y el ejército de Moscú controla ahora alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014.

Una investigación de expertos de la ONU publicada este miércoles afirmó que el ejército ruso cometió “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” durante sus ataques con drones contra civiles en la región ucraniana de Jersón.

En el terreno, Zelensky advirtió que Rusia estaba concentrando “más de 50.000 soldados” cerca de la región ucraniana de Sumi, en el noreste del país, con miras a una posible ofensiva contra este territorio fronterizo.

Rusia busca crear “una zona de amortiguamiento” en esa zona, añadió.

Rusia mencionó la semana pasada un “memorando” en el que expondría sus condiciones para un acuerdo de paz duradero.

La diplomacia rusa había dicho que transmitiría este documento a Kiev una vez finalizado el amplio intercambio de prisioneros del pasado fin de semana, pero Peskov afirmó que la elaboración del memorando está su “fase final”.

