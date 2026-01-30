El Kremlin dice que Trump pidió a Putin detener los ataques sobre Kiev hasta el 1 de febrero

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. (EFE/EPA/LAURENT GILLIERON)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. (EFE/EPA/LAURENT GILLIERON)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. (EFE/EPA/LAURENT GILLIERON)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. (EFE/EPA/LAURENT GILLIERON)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que detuviera los ataques contra Kiev “hasta el 1 de febrero”, informó el viernes el Kremlin, al tiempo que sugirió que Moscú había aceptado la solicitud.

