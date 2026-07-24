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Resumen

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Rusia sigue apoyando el proceso de paz para el arreglo del conflicto en Ucrania, en el que Moscú busca "garantizar sus intereses" nacionales. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Rusia sigue apoyando el proceso de paz para el arreglo del conflicto en Ucrania, en el que Moscú busca "garantizar sus intereses" nacionales. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia EFE

El Kremlin aseguró este viernes que espera recibir las nuevas propuestas para solucionar el conflicto en Ucrania tras la constatación de que los compromisos alcanzados hace un año en la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin son inaceptables para Kiev.

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