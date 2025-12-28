El Kremlin llama a Ucrania a “tomar una decisión valiente” sobre el Donbás para terminar la guerra

Escucha la noticia
El Kremlin instó el domingo a Ucrania a “tomar una decisión valiente” y aceptar retirar sus tropas de la región oriental del Donbás para “poner fin” a la guerra, antes de la reunión en Florida entre los presidentes Volodymyr Zelensky y Donald Trump.
“Para poner fin (al conflicto), Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás”, declaró a los periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.
Información en desarrollo...
