El Kremlin llama a Ucrania a “tomar una decisión valiente” sobre el Donbás para terminar la guerra

El Kremlin instó el domingo a Ucrania a “tomar una decisión valiente” y aceptar retirar sus tropas de la región oriental del Donbás para “poner fin” a la guerra, antes de la reunión en Florida entre los presidentes Volodymyr Zelensky y Donald Trump.

“ Para poner fin (al conflicto), Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás ”, declaró a los periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Información en desarrollo...