El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Oficina del Primer Ministro en Varsovia, Polonia, el 19 de diciembre de 2025. (Sergei GAPON / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Oficina del Primer Ministro en Varsovia, Polonia, el 19 de diciembre de 2025. (Sergei GAPON / AFP)
/ SERGEI GAPON
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
El Kremlin llama a Ucrania a “tomar una decisión valiente” sobre el Donbás para terminar la guerra
Resumen de la noticia por IA
El Kremlin llama a Ucrania a “tomar una decisión valiente” sobre el Donbás para terminar la guerra

El Kremlin llama a Ucrania a “tomar una decisión valiente” sobre el Donbás para terminar la guerra

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Kremlin instó el domingo a Ucrania a “tomar una decisión valiente” y aceptar retirar sus tropas de la región oriental del Donbás para “poner fin” a la guerra, antes de la reunión en Florida entre los presidentes Volodymyr Zelensky y Donald Trump.

Para poner fin (al conflicto), Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás”, declaró a los periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC