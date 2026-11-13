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Resumen

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El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a la cumbre de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Pavel Bednyakov / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a la cumbre de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Pavel Bednyakov / AFP).
/ PAVEL BEDNYAKOV
Por Agencia EFE

El Kremlin negó este viernes que Rusia vaya a aprovechar una tregua en la localidad ucraniana de Kostiantínivka (Donetsk), que el Ejército ruso asegura haber tomado en julio pasado, para reagrupar sus fuerzas.

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