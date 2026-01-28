Escuchar
(2 min)
Un hombre camina por la Plaza Roja en Moscú. Foto: EFE/ Sergei Ilnitsky

Un hombre camina por la Plaza Roja en Moscú. Foto: EFE/ Sergei Ilnitsky

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre camina por la Plaza Roja en Moscú. Foto: EFE/ Sergei Ilnitsky
Un hombre camina por la Plaza Roja en Moscú. Foto: EFE/ Sergei Ilnitsky
Por Agencia EFE

El Kremlin se mostró este miércoles dispuesto a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodymyr Zelensky, siempre que esta tenga lugar en Moscú.

El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelensky en Moscú
Europa

El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelensky en Moscú

Zelensky condena “acto de terrorismo” ruso contra un tren con cuatro pasajeros muertos
Europa

Zelensky condena “acto de terrorismo” ruso contra un tren con cuatro pasajeros muertos

El Kremlin considera ya “un progreso” negociaciones con mediación de EE.UU. en Abu Dabi
Europa

El Kremlin considera ya “un progreso” negociaciones con mediación de EE.UU. en Abu Dabi

Al menos dos muertos en otro ataque nocturno ruso contra la región de Kiev
Europa

Al menos dos muertos en otro ataque nocturno ruso contra la región de Kiev