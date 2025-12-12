El Kremlin sospecha que Zelensky acepta elecciones solo para lograr una tregua de Rusia

El Kremlin expresó hoy sus sospechas de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sólo ha aceptado convocar elecciones presidenciales, en línea con lo que exige Rusia y EE.UU., para lograr un alto el fuego.

“No se puede descartar que él lo vea como una posibilidad de simplemente lograr un alto el fuego. Eso es todo”, comentó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la cadena RT.

El Kremlin ya rechazó esta semana una posible tregua energética como condición para la convocatoria de comicios en Ucrania antes de que termine la guerra.

“Nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Rusia se niega a declarar un cese el fuego, aduciendo que eso únicamente serviría para dar un respiro al ejército ucraniano con el fin de que se rearme y refuerce sus posiciones.

A finales de noviembre el líder ruso, Vladimir Putin, insistió en que, a día de hoy, “es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico”, llegar a un acuerdo con Ucrania, ya que, recordó, Zelensky perdió su “legitimidad” al no convocar elecciones al expirar su mandato en mayo de 2024, algo que -adujo- sí hizo Rusia.

Zelensky se mostró dispuesto esta semana a introducir reformas en la legislación ucraniana para poder convocar elecciones antes de que concluya la guerra, pero pidió garantías de seguridad a Estados Unidos y sus aliados europeos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A su vez, la víspera reconoció que la única forma de que Rusia acepte el alto el fuego es que se firme el acuerdo marco de paz que promueve EE.UU.

Ushakov también subrayó hoy que Moscú aún no ha recibido la versión del plan de paz estadounidense modificada por los europeos, aunque adelantó que “habrá mucho que puede no gustarnos”.