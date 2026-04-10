El Kremlin subrayó este viernes que la tregua anunciada anoche por el presidente ruso, Vladimir Putin, es exclusivamente para la Pascua ortodoxa (sábado y domingo), rechazando de este modo su posible prolongación.

“Como hemos dicho repetidamente y como ha afirmado el presidente Putin, no queremos un alto el fuego, queremos la paz: una paz duradera y sostenible”, recalcó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Ante la pregunta de una posible prolongación del alto el fuego, el Kremlin señaló que el anuncio se suscribe a la Pascua ortodoxa y tiene “un carácter humanitario”, ya que es una fiesta sagrada, tanto para rusos como para ucranianos.

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Anteriormente, el Kremlin ya rechazó las propuestas ucranianas de un alto el fuego prolongado.

Según Moscú, el cese de las hostilidades debería acordarse únicamente aceptando las exigencias rusas, que han permanecido prácticamente invariables desde el inicio de la guerra de Ucrania evidenciando la inflexibilidad rusa en las negociaciones tras cuatro años desde el inicio de su campaña armada.

Rusia teme que Ucrania pueda aprovechar una tregua para reforzar sus posiciones sin llegar finalmente a un acuerdo.

“Este período no permite a la parte ucraniana aprovecharlo de ninguna manera para obtener ventaja militar, reagruparse o emprender acciones que puedan alterar su posición militar”, declaró este viernes el representante del Ministerio de Exteriores ruso para Ucrania, Rodión Miróshnik, en relación con el último alto el fuego.

El embajador añadió que “Rusia no concederá tales favores a nadie”.

De izquierda a derecha. Los presidentes Vladímir Putin (Rusia) y Volodímir Zelenski (Ucrania). (Foto: EFE)

Anoche el Kremlin anunció unilateralmente “un alto el fuego desde las 16:00 horas (13:00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026” sin previas consultas con Estados Unidos ni Ucrania.

En las últimas semanas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien propuso repetidamente una tregua para dichas festividades, aseguró que secundaría la tregua.

Este será el cuarto alto el fuego desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022. El primero se declaró en 2023 para el día de la Navidad ortodoxa, del 6 al 8 de enero, y el segundo, para la Pascua de 2025, del 19 al 21 de abril.

Un tercer alto el fuego se declaró del 8 al 11 de mayo del pasado año, en conmemoración del 80º aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, las negociaciones para poner una solución al conflicto siguen en pausa desde la última ronda trilateral celebrada en la ciudad de Ginebra a mediados de febrero.

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