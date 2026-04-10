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Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, en las celebraciones de la Pascua Ortodoxa en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Foto: EFE/Alexey Druzhinyn
Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, en las celebraciones de la Pascua Ortodoxa en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Foto: EFE/Alexey Druzhinyn
Por Agencia EFE

El Kremlin subrayó este viernes que la tregua anunciada anoche por el presidente ruso, Vladimir Putin, es exclusivamente para la Pascua ortodoxa (sábado y domingo), rechazando de este modo su posible prolongación.

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