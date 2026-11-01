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Resumen

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El papa León XIV bendice a la multitud desde una ventana del Palacio Apostólico con vistas a la Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de TIZIANA FABI / AFP).
El papa León XIV bendice a la multitud desde una ventana del Palacio Apostólico con vistas a la Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de TIZIANA FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV deseó que la tregua para ayudar a la población de la ciudad ucraniana de Oleshki “fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz”, durante un llamamiento en el rezo del ángelus dominical.

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