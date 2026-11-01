El papa León XIV deseó que la tregua para ayudar a la población de la ciudad ucraniana de Oleshki “fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz”, durante un llamamiento en el rezo del ángelus dominical.

“En estos días se ha llevado a cabo la acción humanitaria en favor de la población civil de la ciudad de Oleshki. Espero que la colaboración entre las partes, que ha hecho posible este gesto de humanidad tan necesario, fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz”, dijo el papa asomado a la ventana de su estudio en el Palacio pontificio.

Los aproximadamente 2.000 habitantes de la ciudad ucraniana controlada por Rusia han sido reubicados en un lugar seguro, lejos de los combates. El éxito de esta operación humanitaria no resuelve la compleja lucha diplomática por una solución al conflicto.

A la tregua se llegó por la mediación de los Estados Unidos y de la Santa Sede, tras una compleja iniciativa diplomática.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, había anunciado que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas de Ucrania y Rusia en esa localidad “al “borde del desastre”, en la línea del frente.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Alexander KAZAKOV / Sergei SUPINSKY / AFP)

El pontífice habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin y, posteriormente, con el ucraniano Volodymyr Zelensky, solicitando una tregua para permitir la entrada de alimentos y ayuda médica y garantizar la evacuación voluntaria y segura de la población.

Oleshki, donde aproximadamente dos mil residentes quedaron atrapados, ha estado viviendo durante mucho tiempo una situación dramática, con escasez de agua, alimentos y suministros médicos, bombardeos y dificultades para acceder a las zonas circundantes.

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