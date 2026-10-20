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Resumen

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El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de recibir la Medalla Nacional de la Ciencia, en el Instituto de la Paz, en Washington, DC, el 8 de octubre de 2026. (WIN MCNAMEE / Getty Images vía AFP)
El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de recibir la Medalla Nacional de la Ciencia, en el Instituto de la Paz, en Washington, DC, el 8 de octubre de 2026. (WIN MCNAMEE / Getty Images vía AFP)
/ WIN MCNAMEE
Por Agencia EFE

El magnate Elon Musk ordenó limitar la velocidad de conexión de los satélites Starlink utilizados por Ucrania para su defensa, restricción que denunció la semana pasada el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, según informó este martes The Wall Street Journal.

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