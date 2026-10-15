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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estrecha la mano al presidente de Francia, Emmanuel Macron, antes de su reunión bilateral, al margen de una cumbre de la UE en Bruselas, el 15 de octubre de 2026. (Ludovic MARIN / POOL / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estrecha la mano al presidente de Francia, Emmanuel Macron, antes de su reunión bilateral, al margen de una cumbre de la UE en Bruselas, el 15 de octubre de 2026. (Ludovic MARIN / POOL / AFP)
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este jueves a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que el Ejecutivo francés “continuará asumiendo sus responsabilidades” de apoyo a Kiev frente la agresión rusa, y calificó de “capital” que se mantenga ese respaldo “colectivo”.

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