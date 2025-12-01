Macron tras reunirse con Zelensky: “Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que “Ucrania es la única que puede tomar decisiones sobre su territorio”, tras reunirse en París con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Al tiempo, Macron acusó a Rusia de “no haber dado ninguna señal de querer la paz” que, dijo, “persiguen los estadounidenses, los ucranianos y los europeos”.

Por otro lado, aseguró que en los próximos días se verá si Rusia tiene verdaderamente “voluntad” de avanzar hacia la paz, según cómo evolucionen las inminentes conversaciones del Kremlim con Estados Unidos en Moscú.

“En los próximos días habrá negociaciones entre la delegación estadounidense y la rusa; será ahí donde se verá la voluntad de Rusia de avanzar. Nosotros apoyaremos todos los esfuerzos de paz”, aseguró Macron en una rueda de prensa en París con su homólogo ucraniano, Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq.), y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (der.), caminan durante su encuentro al margen del funeral del papa Francisco en Roma. (Foto: Handout / SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AFP) / HANDOUT

El presidente de Ucrania y Macron mantuvieron este lunes conversaciones por videoconferencia desde París con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Steve Witkoff, según informaron fuentes del Palacio del Elíseo.

Además de con Witkoff, quien viaja este lunes a Moscú, Macron y Zelensky contactaron con el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, con ocho líderes de países europeos, así como los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, y con el secretario general de la OTAN, añadieron las fuentes.