El presidente francés Emmanuel Macron habla en la Universidad de Sichuan durante una reunión con estudiantes en Chengdu, en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, el 5 de diciembre de 2025. Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP
Macron urge mantener el “esfuerzo de guerra” en favor de Ucrania al cierre de su visita en China
El presidente francés pidió este viernes mantener “el esfuerzo de guerra” y resistir a un “espíritu de división” entre europeos y estadounidenses, al cierre de su visita en China.

“Hay que mantener el esfuerzo de guerra, continuar las conversaciones que preparan la paz, pero aumentar la presión, especialmente sobre la economía rusa”, declaró Macron a la prensa desde China, donde este viernes concluyó una visita de Estado de tres días.

“No debemos ceder en absoluto a ningún espíritu de división entre europeos y estadounidenses. Necesitamos a Estados Unidos para lograr la paz. Estados Unidos nos necesita a nosotros para que esa paz sea sólida y duradera”, añadió.

Según el semanario alemán Der Spiegel, Macron, el jefe del Gobierno alemán Friedrich Merz y otros dirigentes europeos han expresado su desconfianza hacia la administración Trump, que intenta desde hace meses negociar el fin de la .

De acuerdo al mismo medio, Macron mencionó el lunes, durante una conversación telefónica con sus homólogos europeos y el presidente ucraniano , el riesgo “de que Estados Unidos traicione a Ucrania sobre el tema territorial y sin que se dé una garantía clara en materia de seguridad”.

Macron no respondió a la pregunta de periodistas de si efectivamente habló de un riesgo de traición estadounidense.

El presidente francés indicó que mantuvo intercambios “en profundidad” con el presidente chino durante su estancia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 1 de diciembre de 2025. Foto: EFE/TERESA SUAREZ
El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 1 de diciembre de 2025. Foto: EFE/TERESA SUAREZ

Macron afirmó haber “visto una voluntad del presidente (Xi) de contribuir a la estabilidad y a la paz”.

Los países europeos han intentado presionar a Xi para que ayude a , cuya guerra con Rusia entra en su cuarto invierno.

China suele hacer llamados al diálogo de paz y al respeto a la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su invasión de 2022.

Macron cerró su visita con un encuentro con estudiantes de la universidad de Chengdu, ante los cuales lanzó un llamado a no “ceder a las sirenas de la división”, en referencia a las fracturas del orden internacional.

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo 23 de noviembre en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. (AFP)

