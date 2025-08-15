Macron y Zelensky planean verse después de la reunión de Putin y Trump en Alaska

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planean reunirse en persona después de la crucial cumbre que mantendrán este viernes en Alaska los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin.

“El presidente de la República mantuvo ayer y hoy nuevas conversaciones con el presidente Zelinsky. Acordaron reunirse en el momento más oportuno y eficaz, es decir, tras la reunión de Alaska y en función de la agenda”, transmitieron este viernes fuentes del Elíseo a la prensa, sin precisar más detalles.

Ni Zelenski ni representantes europeos formarán parte de las conversaciones en Alaska, en las que el objetivo de Trump es lograr un alto el fuego.

El miércoles, sin embargo, los aliados de Ucrania mantuvieron una serie de videoconferencias preparatorias, tanto entre ellos como con el Gobierno estadounidense, en las que Zelensky participó desde Berlín para dar una imagen de unidad.

En ellas, se dejó clara la postura de que no se deberán discutir con Rusia cesiones territoriales sin Ucrania sentada a la mesa de negociación y de que la paz debe obtenerse con garantías de seguridad futura para el país invadido.

Trump, según transmitió posteriormente el propio Macron a la prensa, compartió esos posicionamientos.