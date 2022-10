En plena escalada de tensión entre Moscú y Kiev, imágenes satelitales de una base aérea rusa cerca de la frontera noruega encendieron todas las alarmas. En las fotografías tomadas la semana pasada desde el espacio puede verse arsenal aéreo nuevo con capacidad nuclear de largo alcance, según un medio noruego.

De acuerdo al sitio Faktisk. se trata de 11 aviones estratégicos de largo alcance que tienen “la capacidad de atacar objetivos en Estados Unidos y toda Europa con bombas nucleares”.

Según el medio local, las imágenes fueron tomadas el 7 de octubre por el operador satelital estadounidense Planet. En las fotografías puede verse siete aviones Tu-160 Blackjack y cuatro Tu-95 Bear-H estacionados en la base aérea rusa, ubicada a menos de 20 millas de la frontera noruega.

Además, Faktisk. aclaró que dos días después se conoció otra foto en las que podía observarse un avión Tu-160 “listo para despegar” en la pista.

Según se informó el bombardero desarrollado durante la Guerra Fría puede puede viajar a 2.200 kilómetros por hora y alcanzar “más del doble de la velocidad del sonido”.

La difusión de estas imágenes se da en plena preocupación de Occidente por la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, recurra a las armas nucleares desde que una serie de derrotas de sus fuerzas en Ucrania inclinaron la balanza de la guerra a favor de Kiev.

La semana pasada, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky también advirtió sobre esta posibilidad ante una entrevista con la BBC. El mandatario sostuvo que Rusia comenzó a “preparar a su sociedad” para el posible uso de armas nucleares, aunque aclaró que no creía que estuviera lista para utilizarlas.

La advertencia de Lukashenko

En tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, alertó este viernes que Rusia tiene armas nucleares por una razón, por lo que cruzar las “líneas rojas” establecidas por el presidente ruso, Vladimir Putin, o arrinconar a Moscú sería un error.

“Si arrinconas a una persona o a un país, solo hay una salida: seguir adelante”, sostuvo el mandatario bielorruso en una entrevista con la cadena estadounidense NBC desde Kazajistán, donde se encuentra para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes en Astaná.

“Lo más importante es no arrinconar a tu interlocutor e incluso a tu oponente. Así que no debes cruzar esas líneas, esas líneas rojas, como dicen los rusos. No puedes cruzarlas”, advirtió el mandatario.

“En cuanto a las armas nucleares, cualquier arma es un arma creada para algo”, señaló Lukashenko.”Rusia ha expuesto claramente su posición: Dios no quiera que haya un ataque en el territorio de la Federación Rusa; en ese caso, Rusia puede usar todo tipo de armas si es necesario”, concluyó al respecto.

Con información de Reuters y AFP