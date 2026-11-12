icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los enviados estadounidenses —el empresario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump— asisten a una reunión con el presidente de Rusia en el Kremlin, en Moscú, el 12 de noviembre de 2026. (Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
Los enviados estadounidenses —el empresario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump— asisten a una reunión con el presidente de Rusia en el Kremlin, en Moscú, el 12 de noviembre de 2026. (Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia EFE

El enviado especial estadounidense para la guerra, Steve Witkoff, aseguró este jueves que habrá una nueva ronda de conversaciones con representantes de Rusia y Ucrania para tratar de poner fin al conflicto y añadió que contará con la participación de socios europeos después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, diera su visto bueno a incorporalos al diálogo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?