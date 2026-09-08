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Resumen

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita en Moscú el 8 de septiembre de 2026. (Foto de MAXIM SHIPENKOV / AFP).
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita en Moscú el 8 de septiembre de 2026. (Foto de MAXIM SHIPENKOV / AFP).
/ MAXIM SHIPENKOV
Por Agencia EFE

Rusia seguirá negociando con Estados Unidos porque éste acepta la realidad sobre el terreno en Ucrania y rechaza el ingreso de ese país en la OTAN, aseguró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

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