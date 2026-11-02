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El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Alexander KAZAKOV / Sergei SUPINSKY / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Alexander KAZAKOV / Sergei SUPINSKY / AFP)
Por Agencia AFP

Funcionarios de Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebrarán la próxima semana una reunión trilateral en Abu Dabi en un intento por impulsar las negociaciones de paz, afirmó el lunes Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump.

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