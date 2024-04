Opinión…

"La ayuda llega en el momento más difícil para Ucrania"

Por Roberto Heimovits, Analista internacional





Este paquete de ayuda es muy importante para Ucrania. Se ha demorado seis meses en ser aprobado, y mientras tanto los rusos, no por nada particularmente brillante en el campo de batalla sino por su superioridad en artillería y mayor cantidad de municiones disponibles, han hecho avances. Entonces, esta ayuda llega en el momento más difícil para Ucrania y, según la revista The Economits, va a tener un efecto casi inmediato.

Los rusos no han logrado tener avances tácticos, pero debido a que el paquete no era aprobado en el Congreso de Estados Unidos, estaban confiados en que iban a poder lanzar una gran ofensiva en junio. Pero esta ayuda le va a dar suficiente material a los ucranianos para frenar en seco esta ofensiva.

Otra manera de ver la importancia del paquete es que asciende a 61.000 millones de dólares, y si tenemos en cuenta que el presupuesto de Defensa de Rusia es del 6% de su PBI, esto es 120.000 millones de dólares, entonces solo esta ayuda equivale a la mitad de todo el presupuesto anual de Rusia.

En cuanto a la entrega de armas más sofisticadas, hasta ahora Washington y los europeos han estado dando suficiente armamento a Ucrania para no perder, pero no le han dado lo suficiente para ganar. Esto ha comenzado a cambiar. Primero, el año pasado con la entrega de los tanques Leopard 2 y los Abrams, luego se aprobó entregar los aviones F-16. Y ahora le están dando los ATACMS de largo alcance que puede alcanzar blancos rusos, esa sí es una contribución muy importante en favor de Ucrania, que le permitiría ya no perder más territorio y, eventualmente, recuperar lo perdido.

Sobre el pedido de Ucrania para un nivel de protección aérea similar al suministrado por los aliados de Israel cuando fue atacado por Irán, creo que no se lo otorgarán directamente. En el caso de Israel hubo intervención directa de aviones estadounidenses que estaban en Siria e Irak y aviones ingleses basados en Chipre y los franceses. No creo que lo hagan así directamente en el espacio aéreo de Ucrania, por temor a un choque directo con Rusia, que pueda escalar a una confrontación con la OTAN. Pero indirectamente los aliados sí podrían mejorar la defensa aérea de Ucrania dándole armamento más avanzado del que tiene, más sistemas Patriot y otros sofisticados.