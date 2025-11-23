Estados Unidos y Ucrania hablan, sin los europeos, el plan de Trump para terminar la guerra

Estados Unidos y Ucrania se han sentado este domingo para negociar el plan trazado por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia, en las primeras consultas cara a cara desde que se hizo pública la propuesta estadounidense y de las que Washington ha excluido a los europeos.

La delegación estadounidense acudió encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañado por el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, a quien se considera el principal artífice del plan de 28 puntos, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha enviado como cabeza de delegación a su jefe de gabinete, Andri Yermak, quien está acompañado de un equipo de carácter netamente militar.

Yermak se había reunido previamente con altos asesores de seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania, países que han manifestado su malestar por haber sido marginados en estas conversaciones y en momentos en que se teme que Estados Unidos refuerce su presión para que el Gobierno ucraniano acepte el plan, que se inclina claramente a favor de los intereses de Rusia.

La reunión entre Estados Unidos y Ucrania se celebra en la Misión Diplomática estadounidense ante la ONU en Ginebra, pero sin la participación de Rusia, que ha señalado que todavía debe discutir con Washington los detalles de su propuesta.

