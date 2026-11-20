Francia solicitó este viernes una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev, que causó víctimas civiles y alcanzó las embajadas de Austria y Países Bajos, anunció el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

“He solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia tendrá que rendir cuentas”, anunció Barrot en un mensaje publicado en la red social X, en el que condenó “con la mayor firmeza” los nuevos ataques rusos.

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El jefe de la diplomacia francesa expresó la solidaridad de París con el pueblo ucraniano y con los Gobiernos de Austria y Países Bajos, cuyas representaciones diplomáticas resultaron “dañadas” por los bombardeos.

“Vladimir Putin se cree por encima de las normas. No lo está. No vamos a aflojar la presión”, añadió Barrot, que calificó los ataques de “crímenes”.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de la muerte de tres trabajadores de la empresa municipal de abastecimiento de agua y saneamiento en uno de los ataques contra instalaciones de la compañía.

Rescatistas ucranianos trabajando en un edificio residencial tras un ataque ruso en Dnipro, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS / STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT

Los bombardeos dejaron también parte de la capital ucraniana sin suministro de agua corriente, debido a los daños ocasionados en el sistema energético.

Las fuerzas rusas utilizaron misiles con ojivas de racimo en la ofensiva lanzada durante la madrugada contra infraestructuras energéticas y otros objetivos en distintas regiones del país, denunció el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El mandatario acusó además a Moscú de atacar repetidamente los mismos objetivos con intervalos de apenas 20 o 30 minutos para dificultar las labores de los equipos de emergencia y reparación, una táctica que, según afirmó, provocó víctimas entre los trabajadores que intervenían tras los primeros impactos.

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