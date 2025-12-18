Gobierno de Turquía asegura que Rusia y Ucrania están “muy cerca” de llegar a un acuerdo para acabar la guerra

El Gobierno de Turquía aseguró este jueves que Rusia y Ucrania están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, que ya dura casi cuatro años.

El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, señaló en declaraciones a la cadena pública TRT World que las negociaciones de paz avanzan de manera positiva.

“Estamos en contacto con (Donald) Trump y su equipo, con los rusos y los ucranianos, así como con los europeos. En este momento están muy cerca de llegar a un acuerdo”, dijo el responsable de la diplomacia turca.

Fidan indicó que el texto que finalmente se acuerde sería presentado al público ucraniano y que se trata de un asunto relacionado con las dinámicas internas del país invadido por Rusia en febrero de 2022.

Si las partes alcanzan un “acuerdo sobre el papel”, encontrarán la manera de presentarlo; y en este proceso no solo es importante el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sino también la voluntad del pueblo ucraniano y la postura de Europa explicó el ministro.

Desde el inicio de la guerra, Turquía se ofrece como mediador para alcanzar un acuerdo.

Por otra parte, Fidan condenó la actividad de drones en el conflicto, que está generando problemas en el mar Negro y en los países vecinos de la región, incluido Turquía.

El Ministerio de Defensa turco anunció hoy en una rueda de prensa que un dron —sin identificar— que llevaba tres días fuera de control en el mar Negro entró en el espacio aéreo turco y fue derribado por cazas F-16 en una zona segura cerca de Ankara.

Fidan señaló que la escalada regional de la guerra —especialmente hacia el mar Negro— amenaza ahora a Turquía y a otros países.

“Los drones no solo entran en el territorio de las partes implicadas en la guerra, sino también en el nuestro. Esto crea más problemas para los países costeros del mar Negro”, dijo.

