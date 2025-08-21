Rusia afirma que desplegar un contingente europeo en Ucrania sería “inaceptable

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró el jueves que cualquier presencia de tropas europeas en Ucrania sería “absolutamente inaceptable”, en momentos en que los aliados de Kiev trabajan en garantías de seguridad para el país.

“Esto sería absolutamente inaceptable para la Federación Rusa”, dijo Lavrov en respuesta a la pregunta de un periodista sobre las garantías de seguridad para Ucrania, calificándolas de “intervención extranjera en alguna parte del territorio ucraniano”.