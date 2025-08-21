El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la India en la residencia de Zinaida Morozova en Moscú el 21 de agosto de 2025. Foto: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP
Rusia afirma que desplegar un contingente europeo en Ucrania sería “inaceptable
El ministro de Relaciones Exteriores de , Serguéi Lavrov, declaró el jueves que cualquier presencia de tropas europeas en sería “absolutamente inaceptable”, en momentos en que los aliados de Kiev trabajan en garantías de seguridad para el país.

“Esto sería absolutamente inaceptable para la Federación Rusa”, dijo Lavrov en respuesta a la pregunta de un periodista sobre las garantías de seguridad para Ucrania, calificándolas de “intervención extranjera en alguna parte del territorio ucraniano”.

