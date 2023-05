Según el Washington Post, a fines de enero Yevgeny Prigozhin ofreció a Ucrania información sobre la ubicación de las tropas rusas para poder atacarlas a cambio de que los ucranianos retiraran sus soldados de los alrededores de la ciudad de Bakhmut.

La fuente de la información son documentos de inteligencia estadounidenses que fueron filtrados en abril en la plataforma de chat grupal Discord.

Según los documentos, Prigozhin transmitió la propuesta a sus contactos en la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania, conocida como HUR, con quienes ha mantenido comunicaciones secretas durante el curso de la guerra.

De acuerdo con el Washington Post, dos funcionarios ucranianos confirmaron que Prigozhin habló varias veces con la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania. Uno de los funcionarios dijo que el jefe del Grupo Wagner extendió la oferta con respecto a Bakhmut más de una vez, pero que Kiev la rechazó porque no confiaba en Prigozhin y pensaba que sus propuestas eran falsas.

Un documento consigna que Prigozhin le dijo a un oficial de inteligencia ucraniano que el ejército ruso estaba luchando contra la falta de suministros de municiones. Aconsejó a las fuerzas ucranianas que avanzaran con un asalto en la frontera de la anexionada Crimea, mientras la moral de las tropas rusas estaba baja. El informe también se refirió a otra nota de inteligencia que señaló que Prigozhin estaba al tanto de la caída de la moral entre las fuerzas de Wagner y que algunos de sus combatientes se habían resistido a las órdenes de desplegarse en el área de Bakhmut bajo un intenso fuego, por temor a sufrir más bajas, indica el Washington Post.

La filtración también sostiene que, además de las llamadas telefónicas con la HUR, Prigozhin tuvo reuniones en persona con oficiales de inteligencia ucranianos en un país no especificado de África, contiente donde las fuerzas del Grupo Wagner brindan seguridad a varios gobiernos.

Yevgeny Prigozhin reaccionó en Telegram a la publicación y negó que haya pretendido traicionar a Rusia. Dijo que la historia podría haber sido sembrada por sus enemigos.

“Puedo decir con confianza, si hablamos en serio, que no he estado en África al menos desde el comienzo del conflicto, sino unos meses antes del inicio de la Operación Militar Especial”, dijo Prigozhin. “Por lo tanto, simplemente no pude reunirme con nadie allí físicamente”, agregó.

Prigozhin también preguntó “¿quién está detrás de esto? Creo que algunos periodistas decidieron exagerar, o los camaradas de Rublyovka ahora decidieron inventar una historia hermosa y plantada”.

La cadena CNN explicó que Rublyovka es el nombre de un barrio próspero de Moscú ubicado a lo largo de la carretera Rublyovo-Uspenskoye, conocido por sus lujosas urbanizaciones y mansiones para la élite rusa.

Mientras que en Moscú, el Kremlin calificó de “bulo” la filtración.

”Parece otro bulo. Desafortunadamente, en los últimos años, incluso las publicaciones respetadas a menudo no desdeñan esta práctica”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov

Además… La historia del Grupo Wagner y de Yevgeny Prigozhin El Grupo Wagner es un ejército privado que ganó notoriedad en el 2014, al apoyar a los rebeldes prorrusos en el conflicto armado de Ucrania que provocó la anexión de Crimea por parte de Rusia. Hoy tiene un papel activo en la guerra de Ucrania iniciada en frebrero del 2022, y está presente en otras regiones del mundo, especialmente en África. Su fundador es el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, un gran aliado del presidente Vladimir Putin. Prigozhin, nacido en San Petersburgo hace 61 años, también es uno de los hombres más poderosos de Rusia. Comenzó vendiendo salchichas y luego se convirtió en un proveedor exitoso de comida. Según BBC Mundo, se integró al círculo de élite de Putin en el 2001, cuando el mandatario comenzó a cenar en su lujoso restaurante flotante ubicado en San Petersburgo, llamado New Island. Con el tiempo, se ganó el apodo del chef de Putin. Antes de empezar en el rubro de los alimentos, fue encarcelado durante nueve años por robo y fraude. Aunque pasó años actuando en la sombra y negando sus vínculos con el Grupo Wagner, Prigozhin reconoció en setiembre del 2022 que había fundado la organización. El Grupo Wagner fue creado en Rusia en el 2013 como una empresa militar privada. Además de la guerra en Ucrania, actualmente tiene una fuerte presencia en África, donde según los expertos no solo actúa como un ejército privado. "Wagner ha evolucionado con el tiempo más allá de los servicios militares privados, hasta convertirse en una red de relaciones y negocios con empresas de varios países africanos", dijo recientemente al canal alemán DW el analista Julian Rademeyer, de la red de la sociedad civil Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GIATOC). "Operan en esta zona gris entre actividades más o menos ilegales, y cubren bien toda el área", agregó. Según Euronews, más del 80% de sus miembros son convictos que fueron reclutados en prisiones, y el resto mercenarios. Están desplegados también en Siria, Libia, Mozambique, Mali, la República Crentoafricana, entre otros países. Estados Unidos calcula que Wagner tiene unos 50.000 combatientes en Ucrania.

Prigozhin y su lucha de poder

Yevgeny Prigozhin es uno de los más relevantes protagonistas de la guerra en Ucrania. Tiene una estrecha amistad con el presidente Vladimir Putin y suele criticar sin tapujos y públicamente el desempeño del mando militar ruso.

Se ha quejado de manera constante por la falta de entrega de municiones a sus combatientes por parte del ministerio de Defensa de Rusia.

“Bakhmut habría sido tomada antes de Año Nuevo si no fuera por la monstruosa burocracia militar”, dijo Prigozhin a la prensa rusa.

Los documentos a los que tuvo acceso el Washington Post revelan también que hay una lucha de poder entre Prigozhin y altos funcionarios militares rusos, incluido el ministro de Defensa, Sergei Shoigu.

Además, se conoció que funcionarios del Ministerio de Defensa ruso se preguntan cómo responder a las críticas de Prigozhin sobre el desempeño militar en Ucrania y sus demandas de más recursos.

En cuando al frente de Guerra, enero del 2023 el Grupo Wagner reivindicó el control de la ciudad ucraniana de Soledar, una de las escasas victorias rusas desde el comienzo de la invasión en febrero del 2022. Ello y su amistad con Putin parece haberle dado a Prigozhin carta blanca para ser duro con el mando militar ruso.