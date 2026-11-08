Resumen

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Residentes locales se abrazan mientras observan un edificio residencial de varias plantas destruido tras un ataque aéreo ruso en Pryluky el 7 de octubre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya Savilov / AFP).
Residentes locales se abrazan mientras observan un edificio residencial de varias plantas destruido tras un ataque aéreo ruso en Pryluky el 7 de octubre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya Savilov / AFP).
/ GENYA SAVILOV
Por Agencia EFE

Piratas informáticos estimaron en casi 400.000 el número de soldados rusos muertos en Ucrania tras haber hackeado los sistemas del servicio nacional de estadísticas ruso, Rosstat.

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