Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los equipos de rescate transportan a una persona herida en el lugar donde se encuentra un edificio residencial parcialmente destruido tras los ataques con drones y misiles rusos en Kiev el 14 de mayo de 2026. Foto: Roman PILIPEY / AFP
Los equipos de rescate transportan a una persona herida en el lugar donde se encuentra un edificio residencial parcialmente destruido tras los ataques con drones y misiles rusos en Kiev el 14 de mayo de 2026. Foto: Roman PILIPEY / AFP
/ ROMAN PILIPEY
Por Agencia AFP

Rusia bombardeó intensamente Kiev la madrugada del jueves con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque que dejó al menos cinco muertos y hace desvanecer aún más las esperanzas de poner fin a la prolongada invasión de Moscú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.