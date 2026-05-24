Rusia bombardeó intensamente Kiev este domingo, dejando al menos cuatro muertos en la capital y en sus inmediaciones, días después de un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió vengar.

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios este domingo de madrugada, en un ataque en el que se emplearon 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la capital y decenas resultaron heridas. El dirigente de la región de Kiev afirmó que dos personas había muerto en esa zona.

Los sistemas de defensa aérea interceptaron 549 de los drones y 55 de los misiles lanzados, según la Fuerza Aérea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó por su parte que Rusia había lanzado un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, y que 69 personas fueron heridas en la capital.

“Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas normales, y él [Putin] lanzó su ‘Oreshnik’ contra Bila Tserkva”, en el centro de Ucrania, denunció Zelensky en Telegram.

“Están completamente locos”, apostilló.

Misil hipersónico

El ejército ruso confirmó que lanzó un misil Oreshnik y afirmó que lo hizo “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra infraestructuras civiles en territorio ruso”.

Las explosiones hicieron temblar un edificio residencial cerca del distrito gubernamental, mientras decenas de personas se refugiaban en una estación de metro subterránea en el centro de la ciudad, constataron periodistas de la AFP.

A los residentes se les ordenó permanecer en los refugios, ya que las autoridades municipales advirtieron que se habían desatado incendios.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio gravemente dañado tras los ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, el 24 de mayo de 2026. (Foto de Vladyslav MUSIENKO / AFP). / VLADYSLAV MUSIENKO

“Rusia está en un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros urbanos”, escribió la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, en la red social X, y afirmó que el uso de misiles Orshenik “constituye una táctica política de intimidación”.

También condenaron los ataques la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien consideró que son una muestra de la “huida hacia adelante” de Moscú.

Según el alcalde de Kiev, se reportaron daños en todos los distritos de la ciudad y se declaró un incendio en una escuela. Además, un ataque contra un centro de negocios dejó a personas atrapadas en un refugio, dijo.

El edificio que alberga los estudios de la cadena de televisión alemana ARD también resultó dañado, indicó el canal en un comunicado.

Según las autoridades ucranianas, los bombardeos rusos también dejaron doce heridos en la región de Járkov, en el noreste del país; 11 en la de Cheraski (centro) y siete en la Dnipropetrovsk (este).

LEE TAMBIÉN: Ucrania ataca a Rusia con 600 drones y deja cuatro muertos

Advertencia

Horas antes, el sábado, tanto el presidente Zelensky como la embajada estadounidense en Kiev habían advertido sobre un inminente y masivo ataque ruso contra el país.

Moscú ya había utilizado el misil Oreshnik en dos ocasiones desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero de 2022: en noviembre de 2024 contra una fábrica militar, y en enero de 2026 contra una fábrica aeronáutica en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN.

En ambos casos, los misiles no llevaban ojivas nucleares.

Vladimir Putin había prometido una respuesta militar tras un ataque de drones ucranianos contra edificios educativos de Starobilsk, en territorio ucraniano ocupado por Moscú, en la noche del jueves, que dejó al menos 18 muertos y más de 40 heridos.

Kiev negó haber apuntado contra objetivos civiles y afirmó que atacó a una unidad rusa de drones estacionada en la región.

Las negociaciones para poner fin al conflicto, bajo mediación estadounidense, están suspendidas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por bombardeos contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.