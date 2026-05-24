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Los equipos de rescate ucranianos trabajan en las instalaciones de un centro comercial gravemente dañado, mientras el humo se eleva al fondo, tras los ataques rusos en Kiev el 24 de mayo de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Genya SAVILOV / AFP
Los equipos de rescate ucranianos trabajan en las instalaciones de un centro comercial gravemente dañado, mientras el humo se eleva al fondo, tras los ataques rusos en Kiev el 24 de mayo de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Genya SAVILOV / AFP
/ GENYA SAVILOV
Por Agencia AFP

Rusia bombardeó intensamente Kiev este domingo, dejando al menos cuatro muertos en la capital y en sus inmediaciones, días después de un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió vengar.

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