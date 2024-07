El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, arremetió contra China este miércoles por “apuntalar la economía de guerra de Rusia” contra Ucrania y dijo que los líderes de la Alianza están “definiendo la responsabilidad” del gigante asiático.

“El mensaje enviado por la OTAN desde esta cumbre es muy fuerte y muy claro: estamos definiendo claramente la responsabilidad de China respecto a su facilitación de la guerra de agresión rusa contra Ucrania”, dijo Stoltenberg en una rueda de prensa.

Stoltenberg expresó de parte de los líderes de la Alianza, que se reunieron esta tarde, que “China no puede facilitar el mayor conflicto en Europa en la historia reciente sin que eso afecte negativamente sus intereses y su reputación”, no obstante, no ahondó en detalles al ser preguntado por las repercusiones.

El diplomático y político consideró que esta postura no es “temporal”, sino “un cambio grande y estratégico” y avisó que la OTAN debe estar atenta a las “amenazas”, tras señalar que la “guerra de Putin está impulsada por quienes no comparten nuestros valores”: Irán, Corea del Norte y China.

Durante su discurso, aseguró que la “manera más rápida de terminar la guerra es perder la guerra, pero eso no traería paz, solo ocupación: así que a menos que queramos que Ucrania pierda, a menos que queramos doblegarnos, debemos mostrar compromiso y resolución”.

Los líderes de la Alianza Atlántica publicaron previamente una declaración conjunta en la que garantizan su apoyo al camino “irreversible” de Ucrania hacia su adhesión, y se comprometen a dar 40.000 millones de euros al país en 2025 para ayudarle a vencer a Rusia.