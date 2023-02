El presidente estadounidense, Joe Biden, contestó hoy a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y dirigiéndose al pueblo ruso durante un discurso en Varsovia aseguró que Occidente no quiere destruir Rusia.

“Esta noche, me dirijo una vez más al pueblo de Rusia: Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin hoy”, afirmó Biden en un discurso ante cientos de personas en el antiguo castillo real de Varsovia.

Biden respondía así a Putin, quien hoy en su discurso del estado de la nación ante ambas cámaras del Parlamento ruso acusó a Occidente de querer acabar “para siempre” con Rusia.

Como ya había adelantado ayer, lunes, en su visita a Kiev, Biden dijo que Estados Unidos impondrá esta semana más sanciones contra Rusia y prometió que todos aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra tendrán que rendir cuentas por ello.

“Este ha sido un año extraordinario en todos los sentidos. Ha sido extraordinaria la brutalidad de las fuerzas rusas y de los mercenarios que han cometido depravados crímenes de lesa humanidad. Han atacado sin escrúpulos a civiles, y han provocado muerte y destrucción”, denunció Biden.

Sus acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra Rusia se producen días después de que, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, acusó oficialmente a Rusia por primera vez de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la invasión de Ucrania.

Según contó Efe, durante su discurso Biden mencionó el nombre de Putin diez veces.

El discurso de Biden estaba destinado a marcar el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, que se cumple el próximo día 24 y buscaba reiterar la solidaridad de EE.UU. con Ucrania y con los países del flanco este de la OTAN.