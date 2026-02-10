Guerra en Ucrania: Ataque ruso en Kharkiv deja cuatro muertos, entre ellos tres niños pequeños

Un ataque ruso en la región de Kharkiv mató a tres niños pequeños y un adulto, informó la mañana del miércoles el jefe de la administración militar local, Oleg Sinegubov.

“Dos niños de un año y una niña de dos años han muerto” en el ataque que alcanzó una residencia en la localidad de Bogodujov, cerca de la frontera rusa, indicó Sinegubov.

Agregó que un hombre de 34 años murió en la misma casa debido a las heridas que sufrió en el ataque.

Entre tanto, una mujer de 74 años resultó herida cuando brindaba asistencia médica.

En un comunicado separado, Sinegubov reportó que una mujer embarazada de 35 años fue herida por el ataque en la misma localidad.

Según la misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania, cerca de 15.000 civiles ucranianos han muerto y 40.600 han sido heridos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

La emergencia energética en Ucrania se está agravando al prolongarse los cortes de suministro también en el oeste del país, lo que ha llevado a que millones de personas vivan con sólo unas horas de electricidad al día debido a los ataques rusos contra la infraestructura esencial. (EFE)

