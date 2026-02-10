Guerra en Ucrania: Ataque ruso en Kharkiv deja cuatro muertos, entre ellos tres niños pequeños

Seguir en
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un ataque ruso en la región de Kharkiv mató a tres niños pequeños y un adulto, informó la mañana del miércoles el jefe de la administración militar local, Oleg Sinegubov.
TE PUEDE INTERESAR
- Parlamento de Venezuela continuará debatiendo amnistía con familias de presos políticos
- Efemérides del 10 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
- ¿Qué revela el Caso Guanipa sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?
- Secretario de Comercio de Estados Unidos Howard Lutnick reconoce visita a isla de Epstein
- El vicepresidente JD Vance borra publicación en redes que reconocía el genocidio armenio