Un empleado limpia los escombros de una planta de energía térmica gravemente dañada del proveedor de energía ucraniano DTEK en un lugar no revelado en Ucrania, el 9 de febrero de 2026. (Genya SAVILOV / AFP)
Por Agencia AFP

Un ataque ruso en la región de Kharkiv mató a tres niños pequeños y un adulto, informó la mañana del miércoles el jefe de la administración militar local, Oleg Sinegubov.

Guerra en Ucrania: Ataque ruso en Kharkiv deja cuatro muertos, entre ellos tres niños pequeños

